Мужчина напал на водителя автобуса, погибла пассажирка: виновника лишили свободы
По информации суда Шымкента, мужчину обвинили в хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"В суде установлено, что в августе 2024 года, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений подсудимый нанес удар в лицо водителю автобуса. От его действий водитель автобуса произвел резкое торможение автобуса. В результате внезапной остановки автобуса стоявшая на тот момент у выхода пассажирка получила телесные повреждения, вследствие чего скончалась", – сообщили в суде.
В суде сторона потерпевших простила подсудимого и просила строго его не наказывать в связи с примирением сторон. Подсудимый признал вину в полном объеме.
Приговором суда подсудимый признан виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, а по факту хулиганства дело прекращено в связи с примирением сторон. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Об инциденте стало известно 16 августа. Отметим, что пострадавшего водителя автобуса госпитализировали.