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Мужчина напал на водителя автобуса, погибла пассажирка: виновника лишили свободы

Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:17 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который напал на водителя пассажирского автобуса, что привело к гибели человека, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Шымкента, мужчину обвинили в хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"В суде установлено, что в августе 2024 года, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений подсудимый нанес удар в лицо водителю автобуса. От его действий водитель автобуса произвел резкое торможение автобуса. В результате внезапной остановки автобуса стоявшая на тот момент у выхода пассажирка получила телесные повреждения, вследствие чего скончалась", – сообщили в суде.

В суде сторона потерпевших простила подсудимого и просила строго его не наказывать в связи с примирением сторон. Подсудимый признал вину в полном объеме.

Приговором суда подсудимый признан виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, а по факту хулиганства дело прекращено в связи с примирением сторон. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Об инциденте стало известно 16 августа. Отметим, что пострадавшего водителя автобуса госпитализировали. 

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