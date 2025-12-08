Журналистку атаковала птица и рассекла ей лицо во время съемки в Новой Зеландии

В деловом центре Окленда во время записи уличной подводки тележурналистке Джесс Тайсон в лицо влетела птица, сообщает Zakon.kz.

Джесс Тайсон – бывшая Мисс Новая Зеландия и репортер телеканала Māori TV. Женщина находилась в кадре и собиралась сделать второй дубль, когда птица спикировала и врезалась в нее.

От неожиданности Джесс закрыла глаз и отвернулась. Оператор прервал съемку, заметив, что у нее идет кровь. Пострадавшей оказали необходимую помощь.

Отрывком инцидента журналистка поделилась на своей странице в Instagram.

Позже она выложила у себя в Instagram-сторис фотографию раны в глазу.

"Это было так странно. Пару недель назад я очень сильно порезала палец, потом упала с велосипеда и повредила руку, и тут случилось это!" – написала Тайсон.

Фото: Instagram/jessicatyson08

Новая Зеландия попала в информационное поле также благодаря тюленю, который заполз в пивной бар и устроил переполох среди гостей.