Журналистку атаковала птица и рассекла ей лицо во время съемки в Новой Зеландии
Фото: Instagram/jessicatyson08
В деловом центре Окленда во время записи уличной подводки тележурналистке Джесс Тайсон в лицо влетела птица, сообщает Zakon.kz.
Джесс Тайсон – бывшая Мисс Новая Зеландия и репортер телеканала Māori TV. Женщина находилась в кадре и собиралась сделать второй дубль, когда птица спикировала и врезалась в нее.
От неожиданности Джесс закрыла глаз и отвернулась. Оператор прервал съемку, заметив, что у нее идет кровь. Пострадавшей оказали необходимую помощь.
Отрывком инцидента журналистка поделилась на своей странице в Instagram.
Позже она выложила у себя в Instagram-сторис фотографию раны в глазу.
"Это было так странно. Пару недель назад я очень сильно порезала палец, потом упала с велосипеда и повредила руку, и тут случилось это!" – написала Тайсон.
Фото: Instagram/jessicatyson08
Новая Зеландия попала в информационное поле также благодаря тюленю, который заполз в пивной бар и устроил переполох среди гостей.
