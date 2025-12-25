Новый и редкий вид птиц обнаружен в национальном парке Казахстана
Фото: wikipedia
В филиале "Ерейментауский" национального парка "Буйратау" охотовед зафиксировал новый для этой территории вид птиц – лапландского подорожника (Calcarius lapponicus), сообщает Zakon.kz.
Известно, что это небольшая, но выносливая птица из семейства овсянковых.
Лапландский подорожник хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям и известен своими дальними сезонными миграциями.
Интересные факты:
- Зимующий вид.
- В период гнездования самцы имеют контрастную окраску с темным "воротником", а зимой становятся более скромными по цвету.
- Питается в основном семенами трав и злаков, летом дополняя рацион насекомыми. Часто образует стаи во время перелетов и зимовок.
"Буйратау" – это национальный парк в Казахстане, который находится в центральной части страны, в Карагандинской области.
Не так давно мы рассказывали, что редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая.
