Новый и редкий вид птиц обнаружен в национальном парке Казахстана

В филиале "Ерейментауский" национального парка "Буйратау" охотовед зафиксировал новый для этой территории вид птиц – лапландского подорожника (Calcarius lapponicus), сообщает Zakon.kz.

Известно, что это небольшая, но выносливая птица из семейства овсянковых.

Лапландский подорожник хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям и известен своими дальними сезонными миграциями.

Интересные факты:

Зимующий вид.

В период гнездования самцы имеют контрастную окраску с темным "воротником", а зимой становятся более скромными по цвету.

Питается в основном семенами трав и злаков, летом дополняя рацион насекомыми. Часто образует стаи во время перелетов и зимовок.

"Буйратау" – это национальный парк в Казахстане, который находится в центральной части страны, в Карагандинской области.

