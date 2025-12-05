Тюлень заполз в пивной бар Новой Зеландии и устроил переполох среди гостей

В Новой Зеландии поймали тюленя, который заполз в крафтовый пивной бар Sprig + Fern The Meadows в Ричмонде, сообщает Zakon.kz.

После истории с енотом, который разгромил алкомаркет в США и уснул в туалете, появилась новость с тюленем из Новой Зеландии. О случае с ним пишет Associated Press.

Совладелица бара Белла Эванс рассказала, что привыкла видеть животных в заведении, куда можно приходить с домашними питомцами, и сначала приняла посетителя за собаку.

"Все были в шоке, – призналась Эванс. – Мы подумали: "Боже мой, что происходит? Что нам с ним делать?""

Один из посетителей схватил свитер и попытался выпроводить тюленя через заднюю дверь. Ускользнув от преследователей, животное бросилось в туалет, а затем спряталось под посудомоечной машиной, которую тут же отключили от сети.

Другой клиент принес из дома клетку для собаки. Эванс решила выманить непослушного гостя из укрытия с помощью начинки для пиццы, которую предлагали в пабе в качестве специального предложения.

Однако через некоторое время в бар уже прибыли сотрудники службы охраны природы, которые спасли ластоногого. Оказалось, что они целый день искали детеныша после многочисленных звонков местных жителей.

A baby seal, apparently lost, curious and well below New Zealand’s legal drinking age, galumphed into a bar before being removed by rangers with the help of a dog crate and some salmon. pic.twitter.com/B9RVzKWaKw — The Associated Press (@AP) December 4, 2025

По словам представителя Департамента охраны природы Хелен Отли, тюленя выпустили на соседнем острове Рэббит, который считается безопасным местом, поскольку там нет собак.

"Любопытные молодые тюлени нередко появляются в неожиданных местах в это время года. Программы по охране природы в Новой Зеландии привели к росту популяций тюленей и морских львов, что позволило им контактировать с людьми гораздо теснее, чем раньше", – добавила она.

Ранее на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег.