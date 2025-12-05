#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Тюлень заполз в пивной бар Новой Зеландии и устроил переполох среди гостей

В Новой Зеландии в пивном баре поймали тюленя, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 04:30 Фото: pixabay
В Новой Зеландии поймали тюленя, который заполз в крафтовый пивной бар Sprig + Fern The Meadows в Ричмонде, сообщает Zakon.kz.

После истории с енотом, который разгромил алкомаркет в США и уснул в туалете, появилась новость с тюленем из Новой Зеландии. О случае с ним пишет Associated Press.

Совладелица бара Белла Эванс рассказала, что привыкла видеть животных в заведении, куда можно приходить с домашними питомцами, и сначала приняла посетителя за собаку.

"Все были в шоке, – призналась Эванс. – Мы подумали: "Боже мой, что происходит? Что нам с ним делать?""

Один из посетителей схватил свитер и попытался выпроводить тюленя через заднюю дверь. Ускользнув от преследователей, животное бросилось в туалет, а затем спряталось под посудомоечной машиной, которую тут же отключили от сети.

Другой клиент принес из дома клетку для собаки. Эванс решила выманить непослушного гостя из укрытия с помощью начинки для пиццы, которую предлагали в пабе в качестве специального предложения.

Однако через некоторое время в бар уже прибыли сотрудники службы охраны природы, которые спасли ластоногого. Оказалось, что они целый день искали детеныша после многочисленных звонков местных жителей.

По словам представителя Департамента охраны природы Хелен Отли, тюленя выпустили на соседнем острове Рэббит, который считается безопасным местом, поскольку там нет собак.

"Любопытные молодые тюлени нередко появляются в неожиданных местах в это время года. Программы по охране природы в Новой Зеландии привели к росту популяций тюленей и морских львов, что позволило им контактировать с людьми гораздо теснее, чем раньше", – добавила она.

Ранее на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Баварии выбрали новую "пивную королеву"
04:04, 19 мая 2024
В Баварии выбрали новую "пивную королеву"
Женщины-пожарные Новой Зеландии выпустили календарь на 2026 год
02:22, 05 ноября 2025
Женщины-пожарные Новой Зеландии выпустили календарь на 2026 год
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после ДТП
10:40, 24 июля 2023
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: