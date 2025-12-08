В Дубае показали, как строят второе по высоте здание в мире
В новом видеоролике, опубликованном Azizi Developments, запечатлено происходящее на стройплощадке: видно, что установлены краны, идут работы по забуриванию свай для менее высокой части здания, в то время как фундамент под саму башню уже готов.
Башня растет на главной и самой длинной улице Дубая – шоссе шейха Зайда. Только "Бурдж-Халифа" (828 метров) будет выше.
Архитектурной доминантой небоскреба станет его фасад: мозаика из тысяч стеклянных "прямоугольников", складывающаяся в гипнотический геометрический узор. За этой сверкающей оболочкой откроется мир эксклюзивной роскоши.
Фото: Azizi Developments
Сердцем башни станет отель "Семь звезд", где каждый уголок вдохновлен уникальной культурной традицией. На остальных этажах разместятся элитные апартаменты, пентхаусы и частные резиденции. Инфраструктура замкнутого цикла – от панорамных бассейнов до премиальных спа – превратит небоскреб в вертикальный город для избранных.
Однако будущее этого статуса под вопросом: реализация проекта километровой башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии может сместить оба дубайских титана в этой высотной гонке.
