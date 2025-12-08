#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Мир

В Дубае показали, как строят второе по высоте здание в мире

Здание, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 02:59 Фото: Azizi Developments
В ОАЭ идет стройка, которая может изменить мировую карту небоскребов. Башня "Бурдж-Азизи" от Azizi Developments, устремленная на 725 метров, претендует на вторую строчку в глобальном рейтинге высоты, сообщает Zakon.kz.

В новом видеоролике, опубликованном Azizi Developments, запечатлено происходящее на стройплощадке: видно, что установлены краны, идут работы по забуриванию свай для менее высокой части здания, в то время как фундамент под саму башню уже готов.

Башня растет на главной и самой длинной улице Дубая – шоссе шейха Зайда. Только "Бурдж-Халифа" (828 метров) будет выше.

Архитектурной доминантой небоскреба станет его фасад: мозаика из тысяч стеклянных "прямоугольников", складывающаяся в гипнотический геометрический узор. За этой сверкающей оболочкой откроется мир эксклюзивной роскоши.

Фото: Azizi Developments

Сердцем башни станет отель "Семь звезд", где каждый уголок вдохновлен уникальной культурной традицией. На остальных этажах разместятся элитные апартаменты, пентхаусы и частные резиденции. Инфраструктура замкнутого цикла – от панорамных бассейнов до премиальных спа – превратит небоскреб в вертикальный город для избранных.

Однако будущее этого статуса под вопросом: реализация проекта километровой башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии может сместить оба дубайских титана в этой высотной гонке.

Ранее сообщалось, что в Семее начато строительство нового современного стадиона на 25 тысяч мест.

Аксинья Титова
