Туризм

В Дубае раскрыли загадку второго по высоте небоскреба в мире

Архитектура, здание, рекорды, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 03:30 Фото: Azizi Developments
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обнародовали схему функционального зонирования небоскреба "Бурдж-Азизи" (Burj Azizi) в Дубае, высота которого составит 725 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным компании, отвечающей за проект – Azizi Developments, новый небоскреб назвали в ее честь.

Согласно схеме, "Бурдж-Азизи" получит самую высокую смотровую площадку в мире, а в башне разместятся самые высокие клуб, спа-центр и ресторан в мире.

Фото: Azizi Developments

Заявленная высота ставит его на второе место в мире среди небоскребов – после 828-метрового "Бурдж-Халифа". Однако если в Саудовской Аравии все же построят километровый небоскреб Jeddah Tower, оба здания в ОАЭ опустятся в мировом рейтинге высот.

Есть небольшая вероятность, что "Лахта Центр – 2" ненадолго обгонит "Бурдж-Азизи" по высоте. В этом случае оно какое-то время будет третьим по высоте в мире.

Ранее сообщалось, что штрафы для полуголых туристов ввели во Франции.

Аксинья Титова
