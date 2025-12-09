В Австралии разделили знаменитых сиамских близнецов, но одного из них не спасли

Сиамские близнецы из Папуа-Новой Гвинеи были экстренно доставлены в Австралию для проведения сложной операции по разделению. Однако выжить удалось лишь одному из мальчиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, сиамских близнецов Тома и Савонга доставили в больницу после того, как врачи рекомендовали провести разделение как можно раньше. Операция была перенесена на более ранний срок из-за ухудшения состояния Тома.

<br>

Близнецы родились 9 октября в провинции Моробе и были соединены нижней частью живота. У них была общая печень и части желудочно-кишечного тракта. Также сообщалось, что Том имел врожденный порок сердца и только одну почку.

Также у Тома наблюдался низкий уровень альбумина, важного для поддержания баланса жидкости в организме. Выживший Савонг находится в реанимации после операции под наблюдением врачей.

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что его правительство гарантировало оплату всех медицинских расходов.

Ранее сообщалось о том, что строительство метро в Китае обернулось гибелью людей.