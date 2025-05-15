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Мир

В Бразилии врачи разделили сиамских близнецов с тремя ногами и общими органами

хирурги, Бразилия, сиамские близнецы , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 01:52 Фото: pixabay
В Бразилии проведена уникальная хирургическая операция по разделению годовалых сиамских близнецов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, девочки Кираз и Аруна, родившиеся в ноябре 2023 года, были сращены в области груди, живота и таза. У них была одна общая нога на двоих и ряд жизненно важных органов, что делало предстоящую операцию чрезвычайно сложной. Подобная форма сращения – трипус ишиопагус – встречается крайне редко, примерно один случай на два миллиона новорожденных. 

Подготовка к вмешательству началась за несколько месяцев до операции. Врачи имплантировали специальные кожные расширители в зону сращения, чтобы обеспечить необходимый объем тканей для последующей реконструкции.

Хирургическое вмешательство прошло 10 мая и длилось около 15 часов. В операции участвовали около 60 специалистов, включая 16 хирургов, работавших посменно. Медики стремились действовать максимально быстро и точно, чтобы снизить риск осложнений.

Сейчас Кираз и Аруна находятся в отделении интенсивной терапии. По данным врачей, их состояние оценивается как стабильное.

А ранее казахстанские врачи спасли иностранца с параличом после падения на Шымбулаке. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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