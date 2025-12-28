#Казахстан в сравнении
Общество

Несколько казахстанских близнецов-солдат решили не разлучать и зачислили в одну роту

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 07:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Три пары близнецов служат в одной роте войсковой части 27943 в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "24kz", это сделали для того, чтобы парни поддерживали друг друга и не теряли родственные связи.

"Командиры уже привыкли к новым солдатам и не путают братьев", – говорится в репортаже.

Братья-близнецы Нурсултан и Ерсултан служат в бригаде штурмовиков. Планы на жизнь у них серьезные: они готовят себя к службе в пограничных войсках на дальних рубежах Родины.

Рядовые Айдос и Елдос Жамболатулы из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области часто проводят время в спортзале, а братья Данил и Никита Симоновы в редкие свободные минуты разыгрывают партии в шахматы.

Недавно военные музыканты Вооруженных сил РК успешно выступили на фестивале военной музыки в Дохе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
