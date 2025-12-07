#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Строительство метро в Китае обернулось гибелью людей

строительство метро в Китае обернулось трагедией, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 21:11 Фото: pixabay
Во время строительства подземного перехода 6 декабря в городе Саньмэнься провинции Хэнань произошел несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

По информации Центрального телевидения Китая (CCTV), во время работ произошел оползень, который привел к гибели пяти сотрудников.

Согласно данным издания, строительная компания уже запустила план действий при чрезвычайных ситуациях и совместно с местными властями проводит спасательные работы.

Причины аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что 20-летний рабочий трагически погиб на стройке в Мангистау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Гибель пассажира в метро Алматы: комментарий КГП "Метрополитен"
17:03, 10 декабря 2024
Гибель пассажира в метро Алматы: комментарий КГП "Метрополитен"
Ракета-носитель упала и взорвалась в ходе испытаний в Китае
19:40, 30 июня 2024
Ракета-носитель упала и взорвалась в ходе испытаний в Китае
В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет
05:15, 15 октября 2024
В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: