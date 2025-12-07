Строительство метро в Китае обернулось гибелью людей

Во время строительства подземного перехода 6 декабря в городе Саньмэнься провинции Хэнань произошел несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

По информации Центрального телевидения Китая (CCTV), во время работ произошел оползень, который привел к гибели пяти сотрудников.

Согласно данным издания, строительная компания уже запустила план действий при чрезвычайных ситуациях и совместно с местными властями проводит спасательные работы.

Причины аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что 20-летний рабочий трагически погиб на стройке в Мангистау.