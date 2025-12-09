Камбоджа перебросила к границе с Таиландом танки и реактивную артиллерию

Вооруженные силы Камбоджи перебросили к границе с Таиландом подразделения танков Т-55 и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на фоне продолжающегося конфликта, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, параллельно с этим СМИ пишут, что тайские истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям.

<br>

Королевские ВВС Таиланда сообщили, что F-16 были направлены для оказания непосредственной авиационной поддержки наземным подразделениям. Им приказано атаковать позиции камбоджийской артиллерии, обстреливавшей территорию Таиланда. Операция продолжается, отметили в ВВС.

Таиланд сообщил о гибели одного военного в ходе столкновений с Камбоджей, еще восемь получили ранения в ходе начавшихся в воскресенье пограничных столкновений.

По информации Министерства национальной обороны Камбоджи, первым открыл огонь Таиланд. Таиландская сторона в свою очередь утверждает обратное.