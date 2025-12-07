Таиланд и Камбоджа вновь обменялись огнем: стороны спорят о том, кто начал первым

Пресс-секретарь таиландского министерства иностранных дел Никондет Пхалангкун заявил о том, что Таиланд открыл огонь на границе с Камбоджей в целях самообороны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nation Thailand, в результате двое тайских солдат получили ранения.

"Камбоджийские войска открыли огонь по таиландскому контингенту, задействованному в дорожных работах в районе Пху Пха Лек – Пхлан Хин Пэт Кон, расположенном на территории Таиланда. Огонь камбоджийских войск вынудил таиландские войска в целях самообороны открыть ответный соразмерный огонь в соответствии с порядком ведения боевых действий", – сказал представитель ведомства.

Он также уточнил, что обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска Королевства, не соответствуют действительности. Представитель МИД подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

Отметим, что лидеры Таиланда и Камбоджи 26 октября 2025 года подписали расширенное соглашение о прекращении огня. Соглашение предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских солдат, содержавшихся в плену, а также начало вывода обеими сторонами тяжелого вооружения из приграничной зоны.