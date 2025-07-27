Таиланд отправил боевых слонов на границу с Камбоджей

На фоне эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей тайская армия перебрасывает боевых слонов к спорным участкам границы, сообщает Zakon.kz.

По данным Media.az, видео с животными в камуфляжном убранстве и с элементами вооружения распространяются в соцсетях, вызывая споры о реальном применении слонов в современных боевых действиях.

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Конфликт обострился после серии взаимных обстрелов у храма Та Моан Том, и теперь Таиланд, по данным местных СМИ, задействует обученных слонов для перевозки снаряжения и демонстрации силы.

В провинции Сурин, известной как "слоновья столица" страны, были замечены группы животных, перемещающихся под охраной военных. Исторически здесь готовят дрессировщиков, многие из которых служат в армии.

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Официально в Минобороны Таиланда не подтверждают боевое использование слонов, но отмечают, что в условиях труднопроходимых джунглей задействуются все доступные ресурсы. В Камбодже эту инициативу назвали "варварской" и потребовали вывести животных из приграничной зоны.

Эксперты предполагают, что слоны могут использоваться скорее для психологического давления, чем для реальных атак, но сам факт их присутствия на границе накаливает настроения.

Ранее Таиланд заявил, что конфликт с Камбоджей затронул третью страну.