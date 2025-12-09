#Казахстан в сравнении
Мир

Путин призвал на военные сборы пребывающих в запасе россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 05:40 Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Ежегодный указ о призыве опубликован на официальном сайте правовых актов РФ.

"Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", – говорится в документе.

Правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу с 8 декабря.

Сборы граждан, находящихся в запасе ВС РФ, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент России.

На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд и Камбоджа вновь обменялись огнем: стороны спорят о том, кто начал первым.

Аксинья Титова
