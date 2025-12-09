Новая российская пещера получила имя гигантского паука из Гарри Поттера

В Кутукском урочище национального парка "Башкирия" обнаружена новая пещера, которую спелеологи решили назвать Логово Арагога в честь гигантского паука из популярной книги о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы парка, первое внимание на возможный вход в пещеру специалисты обратили два года назад, изучая ручьи, стекающие с хребта Кибиз. Тогда удалось пройти лишь до узкого участка, но уже было ясно, что продолжение есть.

Уже осенью 2025 года группа спелеологов вернулась к перспективной точке и смогла пройти дальше.

Были исследованы два уступа, после чего путь преградил 15-метровый колодец, требующий навески. Позднее удалось найти обходной путь и продвинуться вплоть до нового 10-метрового колодца с небольшим водопадом.

Фото: ВКонтакте/Национальный парк "Башкирия"

"Топосъемка показала длину пещеры – около 150 метров, глубину – до 60 метров. Эти замеры предварительные, скорее всего, система значительно крупнее", – рассказали специалисты.

Арагог – ядовитый паук-акромантул из вселенной "Гарри Поттера", которого Рубеус Хагрид в тайне от всех растил, когда учился в Хогвартсе на третьем курсе. После некоторых событий был отпущен мальчиком в Запретный лес, где основал колонию акромантулов. Был величиной с небольшого слона. Умер от старости и болезней.

По мнению спелеолога Василия Самсонова, Логово Арагога может являться частью большого подземного водосбора междуречья Белой и Нугуша:

"Ручей, который поглощает пещера, может уходить в сторону крупной пещеры с подземной рекой. Если гипотеза подтвердится, протяженность системы может достигать 5 километров, а глубина – порядка 100 метров. В последний раз мы дошли до 10-метрового колодца. Его прохождение и дальнейшая разведка запланированы на летний сезон, когда условия будут более стабильными".

