#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Мир

Новая российская пещера получила имя гигантского паука из Гарри Поттера

пещера, парк, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:52 Фото: ВКонтакте/Национальный парк "Башкирия"
В Кутукском урочище национального парка "Башкирия" обнаружена новая пещера, которую спелеологи решили назвать Логово Арагога в честь гигантского паука из популярной книги о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы парка, первое внимание на возможный вход в пещеру специалисты обратили два года назад, изучая ручьи, стекающие с хребта Кибиз. Тогда удалось пройти лишь до узкого участка, но уже было ясно, что продолжение есть.

Уже осенью 2025 года группа спелеологов вернулась к перспективной точке и смогла пройти дальше.

Были исследованы два уступа, после чего путь преградил 15-метровый колодец, требующий навески. Позднее удалось найти обходной путь и продвинуться вплоть до нового 10-метрового колодца с небольшим водопадом.

Фото: ВКонтакте/Национальный парк "Башкирия"

"Топосъемка показала длину пещеры – около 150 метров, глубину – до 60 метров. Эти замеры предварительные, скорее всего, система значительно крупнее", – рассказали специалисты.

Арагог – ядовитый паук-акромантул из вселенной "Гарри Поттера", которого Рубеус Хагрид в тайне от всех растил, когда учился в Хогвартсе на третьем курсе. После некоторых событий был отпущен мальчиком в Запретный лес, где основал колонию акромантулов. Был величиной с небольшого слона. Умер от старости и болезней.

По мнению спелеолога Василия Самсонова, Логово Арагога может являться частью большого подземного водосбора междуречья Белой и Нугуша:

"Ручей, который поглощает пещера, может уходить в сторону крупной пещеры с подземной рекой. Если гипотеза подтвердится, протяженность системы может достигать 5 километров, а глубина – порядка 100 метров. В последний раз мы дошли до 10-метрового колодца. Его прохождение и дальнейшая разведка запланированы на летний сезон, когда условия будут более стабильными".

Немного ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили "портал" в неизученной подземной пещере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Американская киностудия начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере
18:15, 16 февраля 2023
Американская киностудия начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере
Гарри Сергеевич Поттер родился в одном из городов России
02:21, 27 августа 2023
Гарри Сергеевич Поттер родился в одном из городов России
Эмму Уотсон и Дэниела Рэдклиффа показали в новом фильме о Гарри Поттере
05:20, 13 августа 2024
Эмму Уотсон и Дэниела Рэдклиффа показали в новом фильме о Гарри Поттере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: