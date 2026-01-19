#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Наука и технологии

Археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет

Пещера, тоннель, темнота, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 04:59 Фото: pexels
В Гибралтаре ученые обнаружили скрытую камеру в пещере Vanguard, которая входит в комплекс пещер Горхема. Такая находка рассказывает о поведении неандертальцев, тактике их выживания и развитом интеллекте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, учитывая, что песок, который запечатывал камеру, имел возраст 40 000 лет, а следовательно, и сама камера была старше, это, вероятно, были неандертальцы.

Клив Финлейсон, директор Национального музея Гибралтара, подчеркнул, что неандертальцы, жившие в Евразии примерно 200 000-40 000 лет назад, использовали пещеры в Гибралтаре как убежища, поэтому эта скрытая камера, скорее всего, служила им хранилищем в особенно сложный период их существования.

В этой скрытой камере ученые нашли раковину большой улитки, что говорит о том, что неандертальцы, жившие в этой местности, были искусны в поиске пищи даже в сложных условиях.

"Тот факт, что эти останки были намеренно принесены в пещеру, а не попали туда естественным путем, является важным, поскольку свидетельствует об уровне планирования и предусмотрительности, нетипичном для многих доисторических видов", – подчеркнули в издании.

Также ученые обнаружили следы использования неандертальцами инструментов, в число которых вошли предметы, изготовленные из камня и других материалов, которые, как считается, использовались для забоя животных, обработки пищи и, вероятно, даже для изготовления других инструментов.

"Эти находки еще больше подтверждают теорию, что неандертальцы были не просто примитивными охотниками и собирателями, а были способны создавать и использовать сложные инструменты и техники для воздействия на свою среду", – добавляют в публикации.

На протяжении многих лет считалось, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад. Однако открытие закрытой камеры свидетельствует о том, что, возможно, они жили в этом регионе дольше, чем считалось ранее.

"Если неандертальцы выживали в Гибралтаре вплоть до 24 000 лет назад, то их вымирание произошло гораздо ближе к появлению современных людей, что потенциально меняет наше понимание взаимодействия между этими двумя видами", – подытожили в издании.

Ранее ученые узнали, какой рельеф скрыт под льдами Антарктиды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Археологи из Казахстана и России нашли древнее захоронение с конем и оружием
14:25, 25 июля 2025
Археологи из Казахстана и России нашли древнее захоронение с конем и оружием
Ученые сделали жуткое открытие в пещерах Средиземного моря
02:59, 21 декабря 2025
Ученые сделали жуткое открытие в пещерах Средиземного моря
Археологи в Андах раскопали руины таинственного храма
02:38, 25 июня 2025
Археологи в Андах раскопали руины таинственного храма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: