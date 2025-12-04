"Другой мир": ученые обнаружили "портал" в неизученной подземной пещере

В отдаленных высокогорных районах центрального Вьетнама находится одно из самых необычных мест на Земле – пещера Шондонг, которая считается самой крупной в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным Indian Defence Review, жизнь в этом месте развивалась в изоляции. Несмотря на то, что пещера Шондонг является частью национального парка Фонгня-Кебанг, до 2009 года она оставалась полностью неисследованной.

Любопытно то, что туман внутри пещеры образует облака, а тропические леса растут там, где солнечный свет проникает через обрушенные потолки. Также в пещере Шондонг организмы живут в полной темноте, сформированные эволюционными силами.

В издании поделились, что пещера Шондонг имеет длину более 5 километров, высоту 200 метров и ширину 150 метров. Она настолько обширна, что вмести гола бы городской квартал небоскребов.

<br>

Однажды ученые обнаружили в этой пещере не просто обширную подземную пустоту, а самодостаточную экосистему.

Туман, создаваемый взаимодействием прохладного воздуха внутри и теплого влажного воздуха снаружи, образует внутренние облака, придавая пещере свой собственный микроклимат, а части потолка обрушились сотни тысяч лет назад, создав огромные долины, которые теперь действуют как естественные световые люки, пропускающие солнечный свет на дно пещеры.

В издании добавили, что уникальные условия внутри пещеры привели к эволюции эндемичных видов. Биологи, работающие в пещере, идентифицировали более 250 различных видов растений и животных, в том числе безглазых рыб, прозрачных ракообразных и редких грибов, приспособленных к богатой питательными веществами среде.

В более открытых частях пещеры иногда можно увидеть обезьян и птиц из окружающих джунглей, спускающихся через проемы в потолке в поисках пищи. Это создает кратковременное пересечение подземной и поверхностной экосистем.

В стенах пещеры закреплены окаменелые кораллы, свидетельствующие о том, что эта часть Вьетнама когда-то была погружена под древнее море. Эти остатки указывают на ландшафт, сформированный за миллионы лет эрозией, тектоническим подъемом и водным потоком. Также в дальнем конце пещеры возвышается 80-метровая известняковая формация, известная исследователям как Великая стена Вьетнама. За ней находится область, которая до сих пор не исследована из-за логистических нюансов.

Ранее биологи раскрыли самые убедительные признаки внеземной жизни.