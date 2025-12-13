Аманда Сейфрид раскрыла секреты своей красоты

Американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид рассказала, что активно пользуется современными процедурами эстетической медицины, включая лазерную эпиляцию и ботокс, сообщает Zakon.kz.

По словам Сейфрид, она давно доверяет уход за лицом своему дерматологу, который регулярно делает ей инъекции ботокса в одно и то же место на лбу, пишет Who What Wear.

Актриса подчеркнула, что, несмотря на регулярное использование косметологических процедур, основой ухода остаются здоровый образ жизни, правильное питание и забота о коже на ежедневной основе.

"У меня замечательный дерматолог, которая говорит, что всю оставшуюся жизнь будет делать мне ботокс именно здесь", – призналась актриса.

Сейфрид отметила, что такие процедуры помогают ей поддерживать свежий и ухоженный вид, особенно учитывая интенсивный график съемок, концертов и публичных мероприятий.

