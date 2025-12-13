#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Аманда Сейфрид раскрыла секреты своей красоты

Аманда Сейфрид, актриса, красота, операции, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 11:31 Фото: wikimedia
Американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид рассказала, что активно пользуется современными процедурами эстетической медицины, включая лазерную эпиляцию и ботокс, сообщает Zakon.kz.

По словам Сейфрид, она давно доверяет уход за лицом своему дерматологу, который регулярно делает ей инъекции ботокса в одно и то же место на лбу, пишет Who What Wear.

Актриса подчеркнула, что, несмотря на регулярное использование косметологических процедур, основой ухода остаются здоровый образ жизни, правильное питание и забота о коже на ежедневной основе.

"У меня замечательный дерматолог, которая говорит, что всю оставшуюся жизнь будет делать мне ботокс именно здесь", – призналась актриса.

Сейфрид отметила, что такие процедуры помогают ей поддерживать свежий и ухоженный вид, особенно учитывая интенсивный график съемок, концертов и публичных мероприятий.

Ранее специалист из Беверли-Хиллз доктор Кан предположил, что 50-летняя американская актриса Шарлиз Терон могла проходить процедуру, которая ускоряет восстановление кожи и стимулирует образование новых клеток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Асель Садвакасова раскрыла секрет стройной фигуры
17:03, 02 мая 2023
Асель Садвакасова раскрыла секрет стройной фигуры
Шокан Маратулы раскрыл секреты своего спортивного телосложения
10:09, 17 июля 2024
Шокан Маратулы раскрыл секреты своего спортивного телосложения
Селена Гомес расстроила фанатов несовершенствами своего лица
05:40, 24 октября 2024
Селена Гомес расстроила фанатов несовершенствами своего лица
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: