Шокан Маратулы раскрыл секреты своего спортивного телосложения

Музыкальный продюсер и солист бойз-бенда "All Давай" Шокан Маратулы рассказал, какие продукты нужно исключить из своего рациона, чтобы выглядеть подтянутым, сообщает Zakon.kz.

Шокан Маратулы в свои 43 года выглядит, как "крепкий орешек". Его телосложению могут позавидовать даже заядлые любители спорта. Однако сам артист признается: никаких секретов нет. Все благодаря спорту и правильному питанию.

"Поговорим о продуктах, которые нужно убрать из вашего рациона, чтобы сохранить здоровье и избежать метаболического синдрома. Рафинированные углеводы вызывают резкие скачки сахара в крови. Это вызывает окислительный стресс, который медленно вредит вашему организму", – обратился к пользователям Instagram Шокан Маратулы.

Так, певец перечислил, какие продукты не позволяют быстро избавиться от лишних килограммов:

Белый хлеб быстро повышает уровень сахара в крови, что может привести к ожирению и проблемам с сосудами.

быстро повышает уровень сахара в крови, что может привести к ожирению и проблемам с сосудами. Сладкие напитки наполнены сахаром, который вызывает резкие скачки сахара в крови и негативно влияет на давление и кожу.

наполнены сахаром, который вызывает резкие скачки сахара в крови и негативно влияет на давление и кожу. Белый рис почти лишен полезных веществ и быстро превращается в глюкозу, что способствует метаболическому синдрому.

почти лишен полезных веществ и быстро превращается в глюкозу, что способствует метаболическому синдрому. Сладкие выпечки и десерты. Печенье, торты и пирожные содержат большое количество сахара и жиров, что приводит к высыпаниям на лице и проблемам с весом.

Печенье, торты и пирожные содержат большое количество сахара и жиров, что приводит к высыпаниям на лице и проблемам с весом. Сухие завтраки и мюсли – эти продукты могут казаться полезными, но на самом деле они содержат много сахара и вызывают резкие скачки сахара в крови.

По его словам, постоянное употребление этих продуктов приводит к метаболическому синдрому. Это ожирение, проблемы с сосудами, повышенное давление, высыпания на лице и другие неприятности со здоровьем.

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