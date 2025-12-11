#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург назвал секрет молодости 50-летней Шарлиз Терон

Актриса, знаменитость, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 19:32 Фото: Instagram/charlizeafrica
Специалист из Беверли-Хиллз доктор Кан предположил, что 50-летняя американская актриса Шарлиз Терон могла проходить процедуру Halo – лазерную шлифовку, которая ускоряет восстановление кожи и стимулирует образование новых клеток, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, на лице звезды практически отсутствуют возрастные изменения, что необычно для ее 50 лет, пишет Daily Mail.

"В этом возрасте обычно появляются морщины вокруг глаз, рта и пигментные пятна. У нее таких признаков нет. Вполне возможно, что актриса проходила процедуру Halo", – отметил Кан.

Кроме того, врач считает, что Терон регулярно использует средства с пептидами и посещает процедуры с применением "экзоса" (инновационный метод омоложения, использующий микроскопические пузырьки-"курьеры", которые доставляют клеткам кожи сигналы для стимуляции выработки коллагена), что также помогает поддерживать свежий и ровный тон кожи.

Ранее сообщалось, что актриса Шарлиз Терон столкнулась с неприятным инцидентом: с территории ее особняка в Лос-Анджелесе угнали автомобиль BMW.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
