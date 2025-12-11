Пластический хирург назвал секрет молодости 50-летней Шарлиз Терон

Специалист из Беверли-Хиллз доктор Кан предположил, что 50-летняя американская актриса Шарлиз Терон могла проходить процедуру Halo – лазерную шлифовку, которая ускоряет восстановление кожи и стимулирует образование новых клеток, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, на лице звезды практически отсутствуют возрастные изменения, что необычно для ее 50 лет, пишет Daily Mail.

"В этом возрасте обычно появляются морщины вокруг глаз, рта и пигментные пятна. У нее таких признаков нет. Вполне возможно, что актриса проходила процедуру Halo", – отметил Кан.

Кроме того, врач считает, что Терон регулярно использует средства с пептидами и посещает процедуры с применением "экзоса" (инновационный метод омоложения, использующий микроскопические пузырьки-"курьеры", которые доставляют клеткам кожи сигналы для стимуляции выработки коллагена), что также помогает поддерживать свежий и ровный тон кожи.

