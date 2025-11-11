#АЭС в Казахстане
Мир

Принц Уильям поделился, как дети справлялись с болезнью Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, принц Уильям, дети, рак, онкология , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 00:34 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Наследник британского престола поделился личными подробностями о том, как они с супругой рассказали детям о диагнозе Кейт, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times.

Во время визита в Бразилию принц Уильям признался, что вместе с Миддлтон они решили не скрывать от детей правду. По его словам, двенадцатилетний Джордж, десятилетняя Шарлотта и семилетний Луис задавали "много непростых вопросов" о болезни матери, и родители старались отвечать на них честно.

"В нашей семье нет запретных тем. Мы стараемся проходить через трудности вместе", – отметил Уильям.

Он также добавил, что у детей пока нет личных телефонов, а обязанности по их сопровождению в школу и обратно супруги делят между собой – чаще за рулем оказывается Кейт.

Принц допустил, что Джордж сможет получить телефон, когда перейдет в среднюю школу.

Кейт Миддлтон в сентябре 2024 года сообщила о завершении курса лечения от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что Король Чарльз лишил родного брата титула принца и выселил его из Виндзора из-за скандала.

Айсулу Омарова
