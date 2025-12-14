Десять человек, включая нападавшего, погибли во время стрельбы на австралийском пляже
Фото: pixabay
По данным полиции, в результате стрельбы на пляже Бонди в Австралии погибли девять человек, а также один подозреваемый, сообщает Zakon.kz.
По меньшей мере девять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы, открытой двумя вооруженными людьми на пляже Бонди в Австралии, сообщила полиция Нового Южного Уэльса, добавив, что один из подозреваемых также был убит, пишет ABC.
В сообщении в социальных сетях полиция призвала общественность избегать этого района. Всем, кто там находился, было рекомендовано укрыться в безопасном месте.
Напомним, в воскресенье, 14 декабря, на популярном пляже Бонди в Австралии произошла стрельба. Нападение произошло в момент празднования Хануки, еврейского праздника. Однако власти Австралии не назвали мотивов стрелков и не квалифицировали стрельбу как теракт.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript