Кровавая стрельба на пляже в Сиднее: что известно к этому часу

В Сиднее (Австралия) 14 декабря на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука произошла стрельба. Власти штата Новый Южный Уэльс квалифицировали произошедшее как террористический акт, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в результате нападения погибли 12 человек, еще 27-29 получили ранения, в том числе двое полицейских и один ребенок. Премьер штата Крис Миннс заявил, что число жертв может увеличиться, а расследование будет "масштабным и сложным", пишет ABC.



Как сообщает издание, стрельба началась вечером около 18:40 по местному времени. Очевидцы рассказали, что двое мужчин в черной одежде открыли огонь с пешеходного моста и со стороны автомобиля. Свидетели слышали до 50 выстрелов, а сама атака длилась от пяти до десяти минут.

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7 — Sam E (@Sm137023) December 14, 2025

Один из очевидцев сравнил происходящее с "адом на Земле", пишет Sydney Morning Herald. По словам свидетелей, многие сначала приняли стрельбу за фейерверки.

По информации News.com.au, у нападавших были дробовик и штурмовая винтовка, а также патронные пояса. Очевидцы предполагают, что стрелки могли быть в бронежилетах. Всего на месте использовалось не менее трех единиц огнестрельного оружия.

Полиция сообщила, что один из стрелков был застрелен, второй получил тяжелые ранения и задержан, он находится в критическом состоянии, передает Sky News Australia. В соцсетях распространилось видео, на котором, предположительно, прохожий обезоруживает одного из нападавших, отмечает CNN.

⚡️🇦🇺JUST IN:



The hero who disarmed the attackers at Bondi Beach Australia was identified as 43 year old Ahmed al Ahmed, a Muslim who risked his life to save others. pic.twitter.com/QDWGrJWgru — Suppressed News. (@SuppressedNws1) December 14, 2025

Личность одного из стрелков установлена – это Навид Акрам, сообщает ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В его доме в пригороде Сиднея Бонниригге проходит обыск. По данным News.com.au, нападение могло готовиться несколько месяцев.

Стрельба произошла в первый день Хануки, когда на пляже проходила церемония зажжения первой свечи, на которую пришли семьи с детьми и пожилые люди. Власти штата назвали случившееся нападением на еврейскую общину Сиднея.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования семьям погибших и призвал власти Австралии усилить борьбу с антисемитизмом. Нападение также осудил Австралийский совет имамов.

Операция полиции на месте продолжается. Вблизи пляжа обнаружены самодельные взрывные устройства, с которыми работают саперы. Власти призвали жителей и туристов избегать района Бонди-Бич и передавать полиции все видеозаписи с места происшествия.

