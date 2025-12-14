Стрельба во время еврейского праздника произошла на австралийском пляже

В воскресенье, 14 декабря, на популярном пляже Бонди в Австралии произошла стрельба. Полиция задержала двух человек, операция на месте продолжается, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло в момент празднования Хануки, еврейского праздника. Однако власти Австралии не назвали мотивов стрелков и не квалифицировали стрельбу как теракт.

Правоохранительные органы призвали жителей и туристов не приближаться к району пляжа и строго выполнять указания полиции. Тем, кто оказался поблизости во время инцидента, рекомендовали укрыться в безопасном месте, пишет The Guardian.

Также полиция сообщила, что два человека находятся под стражей, однако оцепление сохраняется. Людей попросили не пересекать полицейские кордоны. Предварительно, погибли три человека.

В Сети публикуется видео, как прохожий нападает и обезвреживает одного стрелка, после чего направляет оружие на него. Второй в это время стреляет из укрытия.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал происходящее тревожным.

"Сцены в Бонди шокируют и вызывают тревогу. Полиция и сотрудники экстренных служб находятся на месте происшествия и работают над спасением жизней. Мои мысли с каждым пострадавшим", — заявил он.

По словам Албанезе, он находится на связи с властями Нового Южного Уэльса. На кадрах с места происшествия видно большое количество полицейских и медиков, некоторых пострадавших выносили на носилках.

