Мир

Кровавая бойня в Сиднее: число погибших возросло до 16 человек

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 01:51 Фото: pexels
Число жертв теракта на пляже Бондай в австралийском Сиднее увеличилось до 16 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил телеканал ABC, среди погибших –один из предполагаемых нападавших.

По данным телеканала, в результате нападения пострадали 38 человек, 29 из них были госпитализированы и продолжают получать медицинскую помощь.

Также стало известно, что обезвредившим стрелка в Сиднее прохожим оказался 43-летний владелец магазина фруктов Ахмед Аль-Ахмед, пишет портал news.com.au со ссылкой на его двоюродного брата Мустафу.

По его словам, мужчина получил два огнестрельных ранения и был доставлен в больницу.

"Он сейчас в клинике, и мы пока не знаем точно, в каком он состоянии", – рассказал родственник.

Ранее мы писали, что очевидцы запечатлели момент задержания на видео. На кадрах видно, как Ахмед укрылся за автомобилем на парковке в нескольких метрах от нападавшего. В паузе между выстрелами он выбежал из-за машин, напал на стрелка сзади, схватив его за шею. В ходе схватки Ахмеду удалось вырвать дробовик, после чего нападавший упал на землю.

14 декабря в Сиднее на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука произошла стрельба. Власти штата Новый Южный Уэльс квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
