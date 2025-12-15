#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Более полумиллиарда тенге собрали для героя кровавой бойни на пляже в Сиднее

герой из Бонди, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:52 Фото: X/Partisan_12
Мировые СМИ продолжают обсуждать трагедию, произошедшую в Сиднее (Австралия) 14 декабря, когда на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука была открыта стрельба по людям, сообщает Zakon.kz.

К утру 15 декабря 2025 года, помимо личностей нападавших, в центре внимания оказался еврейский миллиардер Уильям "Билл" Акман. Он не только организовал на платформе Gofundme сбор средств для героя того дня – Ахмеда аль-Ахмеда, но и сам внес сумму в 99 999 долларов (более 52 млн тенге).

К моменту публикации более 16 тыс. человек перечислили деньги, сумма сбора составила 1 079 451 долларов США (562 739 719 тенге).

скриншот страницы сбора денег для сиднейского героя, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:52

Фото: gofundme

Администрация платформы не оставила этот сбор без внимания и официально прокомментировала в социальной сети X:

"Мы напрямую сотрудничаем с организаторами, чтобы обеспечить безопасное поступление средств Ахмеду и его семье. Все средства остаются надежно заблокированными у наших платежных процессоров на время проверки до момента перевода".

Билл Акман – американский еврейский миллиардер, инвестор и управляющий хедж-фондом, который в последние годы стал видной общественной фигурой благодаря открытой поддержке Израиля и борьбе с антисемитизмом. Акман является основателем и генеральным директором Pershing Square Capital Management – хедж-фонда, который он создал в 2004 году. Pershing Square управляет активами на сумму около 20 млрд долларов и имеет концентрированный портфель акций, включающий около 10 компаний, в том числе Chipotle, Uber и Amazon. По некоторым данным, состояние Акмана превышает 9,5 млрд долларов.

Герой того дня – 43-летний владелец местного фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. В Сети вирусится видео, на котором он подкрался сзади к одному из стрелявших – 50-летнему Саджиду Акраму, который позже был застрелен, выхватил у него ружье. Стрелок убежал. Общественность уверена, если бы не Ахмед, жертв могло быть больше.

Сам Ахмед получил два огнестрельных ранения в руку и сейчас находится в больнице.

В Сиднее 14 декабря на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука произошла стрельба. Власти штата Новый Южный Уэльс квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Предварительно полиция установила, что нападения совершили отец и сын Саджид Акрам, 50 лет, и Навид, 24 года. Один из стрелков был застрелен, второй получил тяжелые ранения и задержан. По последним данным, в результате нападения пострадали 38 человек, 29 из них были госпитализированы. Погибших – 16 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кровавая стрельба на пляже в Сиднее: что известно к этому часу
18:35, 14 декабря 2025
Кровавая стрельба на пляже в Сиднее: что известно к этому часу
Кровавая бойня в Сиднее: число погибших возросло до 16 человек
01:51, 15 декабря 2025
Кровавая бойня в Сиднее: число погибших возросло до 16 человек
Стрельба во время еврейского праздника произошла на австралийском пляже
14:55, 14 декабря 2025
Стрельба во время еврейского праздника произошла на австралийском пляже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: