Более полумиллиарда тенге собрали для героя кровавой бойни на пляже в Сиднее

Мировые СМИ продолжают обсуждать трагедию, произошедшую в Сиднее (Австралия) 14 декабря, когда на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука была открыта стрельба по людям, сообщает Zakon.kz.

К утру 15 декабря 2025 года, помимо личностей нападавших, в центре внимания оказался еврейский миллиардер Уильям "Билл" Акман. Он не только организовал на платформе Gofundme сбор средств для героя того дня – Ахмеда аль-Ахмеда, но и сам внес сумму в 99 999 долларов (более 52 млн тенге).

К моменту публикации более 16 тыс. человек перечислили деньги, сумма сбора составила 1 079 451 долларов США (562 739 719 тенге).

Фото: gofundme

Администрация платформы не оставила этот сбор без внимания и официально прокомментировала в социальной сети X:

"Мы напрямую сотрудничаем с организаторами, чтобы обеспечить безопасное поступление средств Ахмеду и его семье. Все средства остаются надежно заблокированными у наших платежных процессоров на время проверки до момента перевода".

Билл Акман – американский еврейский миллиардер, инвестор и управляющий хедж-фондом, который в последние годы стал видной общественной фигурой благодаря открытой поддержке Израиля и борьбе с антисемитизмом. Акман является основателем и генеральным директором Pershing Square Capital Management – хедж-фонда, который он создал в 2004 году. Pershing Square управляет активами на сумму около 20 млрд долларов и имеет концентрированный портфель акций, включающий около 10 компаний, в том числе Chipotle, Uber и Amazon. По некоторым данным, состояние Акмана превышает 9,5 млрд долларов.

Герой того дня – 43-летний владелец местного фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. В Сети вирусится видео, на котором он подкрался сзади к одному из стрелявших – 50-летнему Саджиду Акраму, который позже был застрелен, выхватил у него ружье. Стрелок убежал. Общественность уверена, если бы не Ахмед, жертв могло быть больше.

Сам Ахмед получил два огнестрельных ранения в руку и сейчас находится в больнице.

В Сиднее 14 декабря на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука произошла стрельба. Власти штата Новый Южный Уэльс квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Предварительно полиция установила, что нападения совершили отец и сын Саджид Акрам, 50 лет, и Навид, 24 года. Один из стрелков был застрелен, второй получил тяжелые ранения и задержан. По последним данным, в результате нападения пострадали 38 человек, 29 из них были госпитализированы. Погибших – 16 человек.