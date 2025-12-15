#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Пьяный мужчина обстрелял детей из пневматики и получил срок

Девочка, снег, зима, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 22:44 Фото: pexels
На Чукотке (Россия) 26-летний житель села Ламутское приговорен к двум годам колонии за стрельбу по детям: пьяный мужчина несколько раз выстрелил по детям из окна своей квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошел в селе Марково.

Пьяный обвиняемый взял пневматическое ружье подруги и выстрелил по детям, гулявшим во дворе дома. Несовершеннолетние получили синяки и ушибы мягких тканей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С него взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей (648 тыс. 584 тенге) в пользу каждого из трех пострадавших детей.

Ранее мы писали о том, что медсестра заразила десятки пациентов ВИЧ и гепатитом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Пьяный водитель сбил троих детей в Атырауской области
02:20, 08 июня 2023
Пьяный водитель сбил троих детей в Атырауской области
В пьяной драке житель Павлодара получил смертельные ранения
03:09, 21 апреля 2023
В пьяной драке житель Павлодара получил смертельные ранения
На год в тюрьму отправили сельчанина в ЗКО за вождение в пьяном виде
04:48, 16 октября 2023
На год в тюрьму отправили сельчанина в ЗКО за вождение в пьяном виде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: