Пьяный мужчина обстрелял детей из пневматики и получил срок

На Чукотке (Россия) 26-летний житель села Ламутское приговорен к двум годам колонии за стрельбу по детям: пьяный мужчина несколько раз выстрелил по детям из окна своей квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошел в селе Марково.

Пьяный обвиняемый взял пневматическое ружье подруги и выстрелил по детям, гулявшим во дворе дома. Несовершеннолетние получили синяки и ушибы мягких тканей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С него взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей (648 тыс. 584 тенге) в пользу каждого из трех пострадавших детей.

