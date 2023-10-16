На год в тюрьму отправили сельчанина в ЗКО за вождение в пьяном виде
Помимо тюремного срока, суд принял решение лишить мужчину права управлять автомобилем пожизненно, передает Мой город со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Как сказано в материалах дела, сельчанин уже привлекался за нарушения правил дорожного движения и ранее уже был лишен права управлять транспортным средством сроком на семь лет. Однако, нарушил запрет и разъезжал в состоянии алкогольного опьянения на своей "Ниве" по поселку.
В ночь на 16 октября в Алматы водитель Toyota Camry сбил перебегавшего дорогу пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Несколькими часами ранее в мегаполисе два водителя получили серьезные травмы во время лобового столкновения двух автомобилей.