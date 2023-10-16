На год в тюрьму отправили сельчанина в ЗКО за вождение в пьяном виде

Суд приговорил жителя села Дарьинское Западно-Казахстанской области к году лишения свободы после того, как его задержали пьяным за рулем, сообщает Zakon.kz.

Помимо тюремного срока, суд принял решение лишить мужчину права управлять автомобилем пожизненно, передает Мой город со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как сказано в материалах дела, сельчанин уже привлекался за нарушения правил дорожного движения и ранее уже был лишен права управлять транспортным средством сроком на семь лет. Однако, нарушил запрет и разъезжал в состоянии алкогольного опьянения на своей "Ниве" по поселку.

В ночь на 16 октября в Алматы водитель Toyota Camry сбил перебегавшего дорогу пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Несколькими часами ранее в мегаполисе два водителя получили серьезные травмы во время лобового столкновения двух автомобилей.