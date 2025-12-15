Женщина в Китае случайно постирала своего кота: что с ним стало
Домашний кот в Китае попал в стиральную машинку и выжил после более десяти минут стирки, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета South China Morning Post (SCMP), домашний кот в Китае, который оказался в барабане работающей стиральной машины, выжил, отделавшись незначительными травмами лап.
По данным издания, хозяйка кота рассказала, что была шокирована, обнаружив кота внутри стиральной машинки, когда доставала из нее одежду.
Как отмечает газета, на опубликованных кадрах мокрый кот идет к хозяйке, спотыкаясь, а его нос выглядит красным.
