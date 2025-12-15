#Казахстан в сравнении
Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Женщина в Китае случайно постирала своего кота: что с ним стало

Кот в стиральной машине, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 00:24 Фото: pexels
Домашний кот в Китае попал в стиральную машинку и выжил после более десяти минут стирки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета South China Morning Post (SCMP), домашний кот в Китае, который оказался в барабане работающей стиральной машины, выжил, отделавшись незначительными травмами лап.

Фото: SCMP

По данным издания, хозяйка кота рассказала, что была шокирована, обнаружив кота внутри стиральной машинки, когда доставала из нее одежду.

Как отмечает газета, на опубликованных кадрах мокрый кот идет к хозяйке, спотыкаясь, а его нос выглядит красным.

Ранее сообщалось, что китаянка с социальной тревожностью накормила 120 кошек остатками со 100 свадеб.

Аксинья Титова
