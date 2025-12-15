Китаянка с социальной тревожностью накормила 120 кошек остатками со 100 свадеб

В китайском городе Баошань, провинция Юньнань, девушка по имени Сюаньсюань приютила 120 бездомных кошек, сообщает Zakon.kz.

Впервые кошки появились у нее в 2022 году. Зимой она подбирала замерзших животных и кормила их, передает издание South China Morning Post.

Со временем ее квартира превратилась в мини-приют. Кормление всех питомцев обходилось дорого: примерно 300 юаней (около 22 тысяч тенге) в день.

Однажды на свадьбе Сюаньсюань заметила, что много еды выбрасывается, и решила использовать остатки для кошек. Хотя она всегда была стеснительной и избегала общения с посторонними, ради животных она набралась смелости и стала просить еду на чужих свадьбах.

Большинство молодоженов охотно помогали, а иногда даже приглашали ее за стол. Сейчас Сюаньсюань посещает свадьбы три раза в месяц и иногда приносит домой до 30 кг еды, что экономит до 2000 юаней (около 146 тысяч тенге) в месяц и помогает ей справляться с социофобией.

