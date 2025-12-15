#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Китаянка с социальной тревожностью накормила 120 кошек остатками со 100 свадеб

спасенные кошки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 19:57 Фото: freepik
В китайском городе Баошань, провинция Юньнань, девушка по имени Сюаньсюань приютила 120 бездомных кошек, сообщает Zakon.kz.

Впервые кошки появились у нее в 2022 году. Зимой она подбирала замерзших животных и кормила их, передает издание South China Morning Post.

Со временем ее квартира превратилась в мини-приют. Кормление всех питомцев обходилось дорого: примерно 300 юаней (около 22 тысяч тенге) в день.

Однажды на свадьбе Сюаньсюань заметила, что много еды выбрасывается, и решила использовать остатки для кошек. Хотя она всегда была стеснительной и избегала общения с посторонними, ради животных она набралась смелости и стала просить еду на чужих свадьбах.

Большинство молодоженов охотно помогали, а иногда даже приглашали ее за стол. Сейчас Сюаньсюань посещает свадьбы три раза в месяц и иногда приносит домой до 30 кг еды, что экономит до 2000 юаней (около 146 тысяч тенге) в месяц и помогает ей справляться с социофобией.

Ранее мы сообщали, что Лувр приостановил свою работу в Париже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Из-за Хэллоуина в Испании запретили забирать из приютов черных кошек
04:04, 22 октября 2025
Из-за Хэллоуина в Испании запретили забирать из приютов черных кошек
Британцы пожаловались на стаю радиоактивных кошек
00:15, 10 декабря 2023
Британцы пожаловались на стаю радиоактивных кошек
В Китае прошел необычный фестиваль
07:44, 07 мая 2025
В Китае прошел необычный фестиваль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: