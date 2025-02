Джет легенды рока протаранил другой самолет, есть жертвы

Джет Нила прилетел из Остина, штат Техас. При посадке у него отказало шасси, в результате чего борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в более крупный самолет. Один человек погиб, трое получили ранения, пишет Fox News.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) подтвердили факт крушения.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L