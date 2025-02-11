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Мир

Джет легенды рока протаранил другой самолет, есть жертвы

Самолет легенды рока протаранил другой самолет в Аэропорту, Аризона, авиакатастрофа, рок, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 11:33 Фото: wikimedia
В аэропорту Скоттсдейла в Аризоне (США) 10 февраля 2025 года частный самолет, принадлежащий Винсу Нилу, солисту группы Mötley Crüe, потерпел крушение, сообщает Zakon.kz.

Джет Нила прилетел из Остина, штат Техас. При посадке у него отказало шасси, в результате чего борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в более крупный самолет. Один человек погиб, трое получили ранения, пишет Fox News.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) подтвердили факт крушения.

"Самолет Learjet 35A выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200 на перроне в муниципальном аэропорту Скоттсдейла в Аризоне около 14:45 по местному времени в понедельник, 10 февраля", – говорится в заявлении FAA.

Адвокат Нила заявил, что музыканта не было в самолете.

"На борту самолета г-на Нила находились два пилота и два пассажира. Г-на Нила в самолете не было", – сообщил он.

Спасатели рассказали, что после крушения в самолете Нила оказался зажат человек, но его смогли освободить из-под обломков. Человека доставили в травматологический центр в критическом состоянии.

Источники сообщили TMZ, что в самолете рокера была его девушка Рейн Андреани с подругой. Обе выжили. У Рейн перелом нескольких ребер, ее подруга Эшли тоже получила серьезные травмы. Они были госпитализированы. Женщины путешествовали с собаками, которые тоже выжили.

После произошедшего на официальной странице группы Mötley Crüe появилось заявление:

"Сегодня утром частный самолет, принадлежащий Винсу Нилу, потерпел крушение недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб, второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. Винса не было в самолете. Девушка Винса и ее подруга получили травмы, не опасные для жизни. Хотя подробности еще не известны, мы всем сердцем сочувствуем семьям погибшего пилота и пострадавших пассажиров. Mötley Crüe объявит о способе оказания помощи семье погибшего пилота – ждите объявления совсем скоро".

Винсент Нил Уортон – американский музыкант, в первую очередь известный как вокалист американской глэм-метал-группы Mötley Crüe (в 1981-1992, 1997-2015 годах, с 2018-го по настоящий момент). Образованная в Голливуде группа продала более 100 записей по всему миру. Она была включена в голливудскую Аллею славы в 2006 году, к тому времени Mötley Crüe была номинирована на две премии "Грэмми". Музыканты наиболее известны в Великобритании по мощной балладе 1987 года You're All I Need, песне, широко восхваляемой, в том числе рок-легендой Джоном Бон Джови.

Столкновение в Скоттсдейле произошло после трех крупных авиакатастроф в США за последние две недели. Коммерческий лайнер и армейский вертолет столкнулись недалеко от столицы страны 29 января, погибли 67 человек.

Медицинский транспортный самолет разбился в Филадельфии 31 января, погибли шесть человек на борту и еще один человек на земле. На прошлой неделе небольшой самолет местных авиалиний разбился на западе Аляски по пути в центральный город Ном, в результате чего погибли все 10 человек на борту.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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