Гигантская копия статуи Свободы рухнула после сильного ветра в Бразилии

15 декабря мощный ураган повалили 24-метровую копию статуи Свободы в муниципалитете Гуайба на юге Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Статуя была установлена в 2020 году и сертифицирована инженерами. Высота всей скульптуры с постаментом составляла 35 м, передает Free Press Journal.

Инцидент произошел на парковке перед крупным магазином Havan. При падении на парковку у скульптуры оторвало голову и руку с факелом.

Отмечается, что порывы ветра достигали 90 км/ч. Информация о пострадавших не поступала.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

"Территория была немедленно изолирована компанией с соблюдением всех протоколов безопасности", – сказано в сообщении представителей магазина.

Мэр Гуайбы Марсело Мараната подтвердил инцидент на своей странице в Instagram.

"Оперативные меры безопасности предотвратили жертвы", – отметил он.

В этот же день в Мексике разбился частный самолет.