#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Гигантская копия статуи Свободы рухнула после сильного ветра в Бразилии

В Бразилии упала копия Статуи Свободы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 08:10 Фото: Х/BNODesk
15 декабря мощный ураган повалили 24-метровую копию статуи Свободы в муниципалитете Гуайба на юге Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Статуя была установлена в 2020 году и сертифицирована инженерами. Высота всей скульптуры с постаментом составляла 35 м, передает Free Press Journal.

Инцидент произошел на парковке перед крупным магазином Havan. При падении на парковку у скульптуры оторвало голову и руку с факелом.

Отмечается, что порывы ветра достигали 90 км/ч. Информация о пострадавших не поступала.

"Территория была немедленно изолирована компанией с соблюдением всех протоколов безопасности", – сказано в сообщении представителей магазина.

Мэр Гуайбы Марсело Мараната подтвердил инцидент на своей странице в Instagram.

"Оперативные меры безопасности предотвратили жертвы", – отметил он.

В этот же день в Мексике разбился частный самолет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сильное землетрясение произошло на территории Бразилии
17:04, 28 января 2024
Сильное землетрясение произошло на территории Бразилии
Митингующие у статуи Свободы в Нью-Йорке призывают к прекращению огня в секторе Газа
04:28, 07 ноября 2023
Митингующие у статуи Свободы в Нью-Йорке призывают к прекращению огня в секторе Газа
Торнадо в Сан-Франциско перевернул машины и вырвал с корнем деревья
14:52, 15 декабря 2024
Торнадо в Сан-Франциско перевернул машины и вырвал с корнем деревья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: