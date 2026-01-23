#Казахстан в сравнении
Общество

Точную копию Акорды из снега создал житель Западного Казахстана

Точную копию Акорды из снега создал житель Западного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:21 Фото: из личного архива Надира Куанаева
Житель Западно-Казахстанской области у себя во дворе восемь дней из снега лепил точную копию здания Акорды, сообщает Zakon.kz.

27-летний Надир Куанаев живет в селе Достык. Недавно он вдохновился обращением к молодежи президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: из личного архива Надира Куанаева

"Я случайно увидел выступление Токаева и задумался: почему бы не создать Акорду из снега? Обдумал все и приступил к созданию скульптуры прямо у себя во дворе. Потребовалось очень много снега, хорошо, как раз перед этим был снегопад. Работа оказалась кропотливой и требующей терпения, мастерства и внимательности к деталям".Надир Куанаев

Парню потребовалось восемь дней, чтобы воплотить идею в реальность. Он работал практически без перерыва с утра до ночи. Скульптура получилась большая: длина – 5 м, ширина – 3 м, высота – 160 см, а вместе с верхней частью – около 230 см.

"Я не имею никакого отношения к архитектуре. Здание Акорды изучил по фото в интернете. Моя специальность – автопогрузчик, водитель пятитонника. В настоящее время работаю в теплице. Также по профессии я сантехник".Надир Куанаев

По словам Надира Куанаева, близкие и знакомые оказались в восторге от работы, соседи до сих пор приходят фотографироваться.

Каждый лепил снеговика, однако вряд ли кому-то удавалось смастерить из снега настоящие произведения искусства. Во-первых, из-за кусачего холода на улице, во-вторых, это творчество недолговечно. Но это не пугает столичного дворника, фантазия которого безгранична. Ирик Шаймерденов украшает Астану снежными скульптурами.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
