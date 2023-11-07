Митингующие у статуи Свободы в Нью-Йорке призывают к прекращению огня в секторе Газа

Более 500 человек приняли участие в пропалестинской акции возле статуи Свободы в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Активисты, по информации "Известий", призывают к прекращению огня в секторе Газа.

Об этом сообщила организация Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"):

"Наше горе используется для оправдания геноцида против людей Газы. Это должно прекратиться. 10 тыс. погибших". Митинг, в котором, по словам группы, приняли участие более 500 человек, продолжился на пароме, направлявшемся в Манхэттен.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжается наземная операция израильской армии. Власти Израиля намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое сейчас контролирует палестинский анклав. При этом под израильские авиаудары периодически попадают лагеря беженцев, больницы и другие гражданские цели. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что боевики намеренно располагают свои объекты рядом с мирным населением. Мировое сообщество, в свою очередь, обеспокоено "неизбирательным применением силы" со стороны Израиля.

Минздрав анклава сообщил, что число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек.



Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.

