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Сильное землетрясение произошло на территории Бразилии

сейсмограф Фото: Indiana University
Сильное землетрясение магнитудой 6.5 произошло в муниципалитете Тарауака штата Акри в Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр находился в 67 км от Тарауака в 04:38 по местному времени (16:38 по Астане).

Землетрясение имело большую глубину в 610 км и, как сообщалось, ощущалось некоторыми людьми вблизи эпицентра.

эпицентр землетрясения

Фото: соцсети

"В результате этого землетрясения не ожидается значительного ущерба или воздействия, и особого предупреждения не поступало", – сообщили в геологической службе США.

Zakon.kz подготовил материал о том, как казахстанцы в соцсетях отреагировали на землетрясение в Алматы.

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