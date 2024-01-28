Сильное землетрясение произошло на территории Бразилии

Сильное землетрясение магнитудой 6.5 произошло в муниципалитете Тарауака штата Акри в Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр находился в 67 км от Тарауака в 04:38 по местному времени (16:38 по Астане).

Землетрясение имело большую глубину в 610 км и, как сообщалось, ощущалось некоторыми людьми вблизи эпицентра.

Фото: соцсети

"В результате этого землетрясения не ожидается значительного ущерба или воздействия, и особого предупреждения не поступало", – сообщили в геологической службе США.

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