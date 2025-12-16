#Казахстан в сравнении
Мир

В убийстве звезды "Волка с Уолл-стрит" Роба Райнера подозревают его сына

Актеры , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 15:31 Фото: кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Полиция Лос-Анджелеса заявила, что Ник Райнер "несет ответственность" за смерть своих родителей – легендарного голливудского режиссера Роба Райнера и продюсера Мишель Сингер Райнер, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 13 декабря, на праздничной вечеринке в доме Конана О'Брайена 32-летний сын был замечен в ссоре с отцом. Его арестовали по подозрению в убийстве и содержат под стражей без права на освобождение под залог, пишет CNN со ссылкой на источник.

Уточняется, что дочь супругов обнаружила их тела в их доме в Брентвуде в воскресенье.

Ранее в Лос-Анджелесе (США) нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель. По данным СМИ, супруги скончались от ножевых ранений.

Источники журнала People сообщили, что к убийству может быть причастен сын пары – сценарист Ник Райнер, уже давно страдающий от наркозависимости.

Роб Райнер родился в творческой семье. Его мать Эстелль Райнер была актрисой, а отец Карл Райнер – комиком, актером, режиссером и сценаристом, получившим девять премий "Эмми".

Свою профессиональную карьеру будущий режиссер начал в качестве сценариста с написания комедии "Комедийный хор братьев Смотерс". На протяжении всей жизни он продолжал сниматься в кино, в основном в эпизодических ролях. Зрители запомнили его по роли отца героя Леонардо Ди Каприо в комедии Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

Также Роб Райнер был известен по таким картинам, как "Принцесса-невеста" и "Когда Гарри встретил Салли". В 2021 году он также объявил, что готовит документальный сериал об отношениях Путина и Трампа, но проект так и не вышел в прокат.

В качестве режиссера Райнер поставил несколько десятков фильмов, включая картины "Принцесса-невеста", "Останься со мной" и "Это – Spinal Tap". Кроме этого, он также был одним из создателей компании Castle Rock Entertainment, для которой снял такие ленты, как "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и "Несколько хороших парней".

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
