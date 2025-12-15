Звезду "Волка с Уолл-стрит" Роба Райнера зарезали в его доме
Полиция пока не установила подозреваемого, однако источники журнала People сообщили, что к убийству может быть причастен сын пары – сценарист Ник Райнер, уже давно страдающий от наркозависимости.
По данным CNN, полицейские уже допрашивают членов
семьи Райнеров в связи с трагедией. Полиция задержала сына убитого режиссера Роба Райнера.
32-летнего Ника Райнера поместили в тюрьму округа Лос-Анджелес. Судья назначил ему залог в четыре миллиона долларов. Мужчину подозревают в убийстве собственных родителей.
Сейчас полиция дожидается ордера на обыск дома, чтобы провести полное расследование обстоятельств гибели Роба и Мишель Райнеров.
Роб Райнер родился в творческой семье. Его мать Эстелль Райнер была актрисой, а отец Карл Райнер – комиком, актером, режиссером и сценаристом, получившим девять премий "Эмми".
Свою профессиональную карьеру будущий режиссер начал в качестве сценариста с написания комедии "Комедийный хор братьев Смотерс". На протяжении всей жизни он продолжал сниматься в кино, в основном в эпизодических ролях. Зрители запомнили его по роли отца героя Леонардо Ди Каприо в комедии Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".
Также Роб Райнер был известен по таким картинам, как "Принцесса-невеста" и "Когда Гарри встретил Салли". В 2021 году он также объявил, что готовит документальный сериал об отношениях Путина и Трампа, но проект так и не вышел в прокат.
В качестве режиссера Райнер поставил несколько десятков фильмов, включая картины "Принцесса-невеста", "Останься со мной" и "Это – Spinal Tap". Кроме этого, он также был одним из создателей компании Castle Rock Entertainment, для которой снял такие ленты, как "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и "Несколько хороших парней".
Ранее сообщалось, что умер композитор Левон Оганезов.