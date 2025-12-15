#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Звезду "Волка с Уолл-стрит" Роба Райнера зарезали в его доме

Актеры, фильм, кадр, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 21:11 Фото: кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
В Лос-Анджелесе (США) нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель. По данным СМИ, супруги скончались от ножевых ранений, сообщает Zakon.kz.

Полиция пока не установила подозреваемого, однако источники журнала People сообщили, что к убийству может быть причастен сын пары – сценарист Ник Райнер, уже давно страдающий от наркозависимости.

По данным CNN, полицейские уже допрашивают членов семьи Райнеров в связи с трагедией. Полиция задержала сына убитого режиссера Роба Райнера.

32-летнего Ника Райнера поместили в тюрьму округа Лос-Анджелес. Судья назначил ему залог в четыре миллиона долларов. Мужчину подозревают в убийстве собственных родителей. 

Сейчас полиция дожидается ордера на обыск дома, чтобы провести полное расследование обстоятельств гибели Роба и Мишель Райнеров.

Роб Райнер родился в творческой семье. Его мать Эстелль Райнер была актрисой, а отец Карл Райнер – комиком, актером, режиссером и сценаристом, получившим девять премий "Эмми".

Свою профессиональную карьеру будущий режиссер начал в качестве сценариста с написания комедии "Комедийный хор братьев Смотерс". На протяжении всей жизни он продолжал сниматься в кино, в основном в эпизодических ролях. Зрители запомнили его по роли отца героя Леонардо Ди Каприо в комедии Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

Также Роб Райнер был известен по таким картинам, как "Принцесса-невеста" и "Когда Гарри встретил Салли". В 2021 году он также объявил, что готовит документальный сериал об отношениях Путина и Трампа, но проект так и не вышел в прокат.

В качестве режиссера Райнер поставил несколько десятков фильмов, включая картины "Принцесса-невеста", "Останься со мной" и "Это – Spinal Tap". Кроме этого, он также был одним из создателей компании Castle Rock Entertainment, для которой снял такие ленты, как "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и "Несколько хороших парней".

Ранее сообщалось, что умер композитор Левон Оганезов.

Аксинья Титова
