Камбоджа или Франция: Анджелина Джоли готовится к переезду

Фото: wikipedia/Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом решила покинуть Лос-Анджелес и выставила дом на продажу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, артистка намерена продать жилье за 25 млн долларов. Отмечается, что она планирует переехать в Камбоджа или Францию. "Все эти места очень особенные. У нее там есть близкие друзья, которых она считает доверенными лицами и членами семьи", – заявил инсайдер издания. Ранее Джоли впервые снялась, показав шрамы после мастэктомии.

