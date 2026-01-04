Камбоджа или Франция: Анджелина Джоли готовится к переезду
Фото: wikipedia/Анджелина Джоли
Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом решила покинуть Лос-Анджелес и выставила дом на продажу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Page Six, артистка намерена продать жилье за 25 млн долларов. Отмечается, что она планирует переехать в Камбоджа или Францию.
"Все эти места очень особенные. У нее там есть близкие друзья, которых она считает доверенными лицами и членами семьи", – заявил инсайдер издания.
Ранее Джоли впервые снялась, показав шрамы после мастэктомии.
