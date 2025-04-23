Тимати повторил культовую сцену из фильма "Волк с Уолл-Стрит"

На днях российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов повторил сцену из фильма, когда нетрезвый герой Леонардо Ди Каприо пытался сесть за руль Lamborghini Countach, сообщает Zakon.kz.

Для отражения российских реалий Тимати добавил в сцену сотрудников ДПС.

"Волк с Кутузовской", – подписал свою Instagram-публикацию Юнусов.

По мнению маркетологов, таким образом Тимати показал мастер-класс, как уместить все рекламы заказчиков в одну. Ведь в одной фотосессии ему удалось засветить: саквояж, кальян, машину, аренду самокатов, входную группу ЖК и даже работу сотрудников ГАИ, которые не смогли пройти мимо.

"Учимся, дорогие", – отметили в комментариях специалисты по маркетингу.

Фото: Instagram/timatiofficial

Фанаты певца также ликовали.

"Здорово, когда у взрослого мужика есть свободное время и энергия на фотосессии", – похвалили они своего кумира.

Ксения Бородина напротив решила заняться укреплением семейных ценностей. Перед свадьбой она встретилась со своим отчимом-итальянцем.