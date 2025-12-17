#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Мир

США запретят въезд гражданам семи стран

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 05:40 Фото: unsplash
США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран – Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления Белого дома, прежде в отношении Лаоса и Сьерра-Леоне были введены частичные ограничения, однако теперь въезд в США для граждан этих стран будет полностью запрещен.

Кроме того, вводятся частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Вместе с тем Вашингтон решил снять запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркменистана, сохранив при этом приостановку на иммиграционные. В заявлении Белого дома говорится, что власти этой страны конструктивно взаимодействовали с США и продемонстрировали значительный прогресс.

В конце ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить миграционный поток в США из стран третьего мира. Он подчеркнул, что отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан США и лишит гражданства мигрантов, "подрывающих порядок в обществе".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подал в суд на BBC.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Гражданам 12 стран Трамп запретил въезд в США
06:09, 05 июня 2025
Гражданам 12 стран Трамп запретил въезд в США
Нигер открыл границы с пятью странами
06:37, 02 августа 2023
Нигер открыл границы с пятью странами
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
07:03, 19 августа 2023
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: