США запретят въезд гражданам семи стран

США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран – Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления Белого дома, прежде в отношении Лаоса и Сьерра-Леоне были введены частичные ограничения, однако теперь въезд в США для граждан этих стран будет полностью запрещен.

Кроме того, вводятся частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Вместе с тем Вашингтон решил снять запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркменистана, сохранив при этом приостановку на иммиграционные. В заявлении Белого дома говорится, что власти этой страны конструктивно взаимодействовали с США и продемонстрировали значительный прогресс.

В конце ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить миграционный поток в США из стран третьего мира. Он подчеркнул, что отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан США и лишит гражданства мигрантов, "подрывающих порядок в обществе".

