Нигер открыл границы с пятью странами

Военные, которые совершили в Нигере государственный переворот сообщили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, сообщает Zakon.kz

По информации RT, речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении.

Ранее сообщалось, что переворот в Нигере произошел в этот же день, 26 июля. Мятежники объявили об отстранении от власти и заключении под стражу президента Мохамеда Базума.

В стране ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.