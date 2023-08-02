Нигер открыл границы с пятью странами
Фото: скриншот с видео
Военные, которые совершили в Нигере государственный переворот сообщили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, сообщает Zakon.kz
По информации RT, речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении.
Ранее сообщалось, что переворот в Нигере произошел в этот же день, 26 июля. Мятежники объявили об отстранении от власти и заключении под стражу президента Мохамеда Базума.
В стране ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.
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