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Мир

Гражданам 12 стран Трамп запретил въезд в США

Дональд Трамп запретил гражданам 12 стран выезд в США, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 06:09 Фото: whitehouse
Президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий из соображений безопасности гражданам 12 стран въезд в США, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News, под запрет попали граждане следующих стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Согласно указу, в отношении представителей еще семи государств – Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы – вводятся частичные ограничения.

"Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и причинить нам вред", – заявила представитель Белого дома Эбигейл Джексон.

По ее словам, в странах, в отношении которых введены ограничения, людей не проверяют надлежащим образом. Кроме того, там много просроченных виз. В указе предусмотрены исключения: например, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством, иностранных дипломатов, спортсменов и другие категории.

Ранее Трамп опубликовал пост о своей "божественной миссии".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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