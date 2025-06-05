Гражданам 12 стран Трамп запретил въезд в США

Президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий из соображений безопасности гражданам 12 стран въезд в США, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News, под запрет попали граждане следующих стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Согласно указу, в отношении представителей еще семи государств – Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы – вводятся частичные ограничения.

"Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и причинить нам вред", – заявила представитель Белого дома Эбигейл Джексон.

По ее словам, в странах, в отношении которых введены ограничения, людей не проверяют надлежащим образом. Кроме того, там много просроченных виз. В указе предусмотрены исключения: например, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством, иностранных дипломатов, спортсменов и другие категории.

Ранее Трамп опубликовал пост о своей "божественной миссии".