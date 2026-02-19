Собаки едва не растерзали женщину под Алматы

В Карасайском районе Алматинской области собаки едва не растерзали местную жительницу. Пострадавшая находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Автор поста также отмечает, что собаки не являются бездомными. У животных есть хозяин. И по словам жителей, дома он содержит 37 собак.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что по факту нападения собак на 52-летнюю женщину зарегистрировано уголовное дело.

"В настоящее время проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также известно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, представители местного исполнительного органа.

"Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится процессуальная проверка". Пресс-служба ДП Алматинской области

Стоит подчеркнуть, что полицией установлен 60-летний подозреваемый, являющийся владельцем собак.

По данным ДП, за нарушение общественного порядка он привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

