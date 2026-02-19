#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Происшествия

Собаки едва не растерзали женщину под Алматы

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 10:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Карасайском районе Алматинской области собаки едва не растерзали местную жительницу. Пострадавшая находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Автор поста также отмечает, что собаки не являются бездомными. У животных есть хозяин. И по словам жителей, дома он содержит 37 собак.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что по факту нападения собак на 52-летнюю женщину зарегистрировано уголовное дело.

"В настоящее время проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также известно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, представители местного исполнительного органа.

"Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится процессуальная проверка".Пресс-служба ДП Алматинской области

Стоит подчеркнуть, что полицией установлен 60-летний подозреваемый, являющийся владельцем собак.

По данным ДП, за нарушение общественного порядка он привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Тем временем совсем недавно мы рассказывали, что неравнодушная жительница Алматы вмешалась в историю с жестоким обращением с животным и подарила вторую жизнь собаке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Брошенного на улице младенца растерзали собаки в Индии
03:44, 18 декабря 2025
Брошенного на улице младенца растерзали собаки в Индии
Под Алматы три собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка
12:58, 01 июля 2025
Под Алматы три собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка
100 овец нашли растерзанными около Уральска
22:08, 21 октября 2024
100 овец нашли растерзанными около Уральска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
10:45, Сегодня
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
10:22, Сегодня
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
10:00, Сегодня
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
09:45, Сегодня
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: