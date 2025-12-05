#Казахстан в сравнении
Мир

Запертого в доме кота спасли через неделю после наводнений в Индонезии

Наводнение в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 03:43 Фото: Х/News5PH
5 декабря в индонезийском округе Агам спасатели достали кота из разрушенного дома спустя неделю после мощных наводнений и оползней, сообщает Zakon.kz.

Ранее число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии превысило 500 человек. Хозяйка кота рассказала спасателям, что ее питомец по кличке Эмбул (Пухляш) оказался заперт внутри, когда семья спешно покидала дом. Об этом передает News5.

Женщина призналась, что не могла спать, не зная, что случилось с ее 14 котами. Она назвала спасение Эмбула "чудом на фоне трагедии".

Тем временем в Сети набирает популярность енот из США, который разгромил алкомаркет и уснул в туалете.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
12 человек пропали без вести после наводнения в Индонезии
13:22, 02 декабря 2023
12 человек пропали без вести после наводнения в Индонезии
Погребенные заживо: 27 человек погибли от оползней и наводнения в Индонезии
06:53, 29 ноября 2024
Погребенные заживо: 27 человек погибли от оползней и наводнения в Индонезии
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
12:08, 24 августа 2025
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
