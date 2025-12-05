Запертого в доме кота спасли через неделю после наводнений в Индонезии
Ранее число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии превысило 500 человек. Хозяйка кота рассказала спасателям, что ее питомец по кличке Эмбул (Пухляш) оказался заперт внутри, когда семья спешно покидала дом. Об этом передает News5.
Женщина призналась, что не могла спать, не зная, что случилось с ее 14 котами. Она назвала спасение Эмбула "чудом на фоне трагедии".
In West Sumatra, rescuers found a one-year-old cat alive after being trapped for a week in the rubble of a flood-damaged home. His owner says she has 14 cats, but doesn’t know how many survived.— TRT World (@trtworld) December 4, 2025
Cyclone-triggered floods and landslides in West Sumatra, North Sumatra and Aceh have… pic.twitter.com/w61DqsVamH
