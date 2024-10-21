100 овец нашли растерзанными около Уральска

100 голов скота нашли растерзанными недалеко от Уральска. Местные жители полагают, что это были стаи бродячих собак, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Astana TV хозяин овец, нападение произошло в районе четырех часов утра. В этот момент люди услышали подозрительный шум. Когда вышли на улицу, то обнаружили уже трупы животных. Как уточняется, домашние собаки никак на незваных гостей не реагировали. Сам пострадавший фермер выращивал скот 20 лет. И за одну ночь лишился почти всего поголовья.

"В 4 часа топот, грохот, шум. Побежал Калиев Тлек проверять, уже овцы разорваны, горла порваны. Потоптали от страха друг друга. Со 156 голов осталось 50 голов. Из них 15 штук вынужденный забой был. Собаки стаями ходят по 10-15 штук, никто их не отстреливает, не контролирует". Житель Уральска Есенгельды Айтмугамбетова

Местные чиновники же считают, что напали на скот не собаки, а волки. Такой вывод они сделали, осмотрев следы и укусы на овцах. Правда, остается непонятным, откуда на окраине Уральска мог появится серый хищник. Опасаясь дальнейших нападений, власти поручили полицейским усилить охрану домашних подворий.

"Именно волки рвут горло домашним животным, не едят их. Мы подозревали сначала собак. Но их вины здесь нет, мы отчетливо видим следы волков. Они большие, заметно отличаются от собачьих". Замакима Зачаганского сельского округа Нурболат Мухитов

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлили ограничения на вывоз бычков, овец и коз.