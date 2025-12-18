#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Мир

Более 20 тысяч следов динозавров нашли рядом с олимпийской трассой в Италии

динозавр, горы, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 11:06 Фото: pixabay
В итальянских Альпах, недалеко от города Бормио, где в феврале 2026 года пройдут соревнования зимних Олимпийских игр, было сделано неожиданное палеонтологическое открытие, сообщает Zakon.kz.

Так, на высоте около 2400 метров над уровнем моря обнаружены более 20 тысяч следов динозавров, возраст которых превышает 210 миллионов лет.

Необычную находку сделал фотограф дикой природы Маттео Делла Феррера во время прогулки рядом с будущей олимпийской трассой для мужских лыжных гонок. Он заметил странные отпечатки на каменистом склоне и был поражен их количеством и сохранностью.

Позже к месту прибыли ученые, которые подтвердили, что следы принадлежат двуногим травоядным динозаврам с длинной шеей.

По мнению специалистов, это могли быть платоозавры – древние предки зауроподов, обитавшие в Триасовом периоде. Длина таких животных достигала 10 метров, а вес – около четырех тонн. Размер некоторых отпечатков составляет до 40 сантиметров.

В научном сообществе находку, как сказано в публикации "Стерлеград", уже называют одной из самых значимых в регионе за последние десятилетия.

Немного ранее астрономы из Копенгагенского университета предложили новый сценарий происхождения вещества, из которого сформировалась Земля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
12:25, 16 июля 2025
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
19:30, 08 марта 2023
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
05:40, 15 апреля 2025
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: