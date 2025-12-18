Более 20 тысяч следов динозавров нашли рядом с олимпийской трассой в Италии

В итальянских Альпах, недалеко от города Бормио, где в феврале 2026 года пройдут соревнования зимних Олимпийских игр, было сделано неожиданное палеонтологическое открытие, сообщает Zakon.kz.

Так, на высоте около 2400 метров над уровнем моря обнаружены более 20 тысяч следов динозавров, возраст которых превышает 210 миллионов лет.

Необычную находку сделал фотограф дикой природы Маттео Делла Феррера во время прогулки рядом с будущей олимпийской трассой для мужских лыжных гонок. Он заметил странные отпечатки на каменистом склоне и был поражен их количеством и сохранностью.

Risalgono a oltre 200 milioni di anni fa, a guidare la ricerca il Museo di Storia Naturale di Milano con il Muse di Trento e e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano https://t.co/gtfT7WOU2S — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) December 17, 2025

Позже к месту прибыли ученые, которые подтвердили, что следы принадлежат двуногим травоядным динозаврам с длинной шеей.

По мнению специалистов, это могли быть платоозавры – древние предки зауроподов, обитавшие в Триасовом периоде. Длина таких животных достигала 10 метров, а вес – около четырех тонн. Размер некоторых отпечатков составляет до 40 сантиметров.

В научном сообществе находку, как сказано в публикации "Стерлеград", уже называют одной из самых значимых в регионе за последние десятилетия.

