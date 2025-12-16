Ученые усомнились в том, как на самом деле появилась Земля

Астрономы из Копенгагенского университета предложили новый сценарий происхождения вещества, из которого сформировалась Земля, сообщает Zakon.kz.

Согласно препринту, опубликованному на портале arXiv, значительная часть элементов, возникших при взрывах сверхновых, могла попадать в раннюю Солнечную систему не в виде пыли, как считалось ранее, а в составе ледяных частиц.

Ключевым аргументом стал анализ редкого изотопа циркония Zr-96, который образуется исключительно при взрывах сверхновых. Исследование метеоритов показало, что концентрация этого изотопа в "водной" фракции образцов в тысячи раз превышает его содержание в твердых минеральных зернах. Это указывает на перенос звездного вещества через межзвездное пространство именно во льду.

Новая модель помогает объяснить различия в составе планет Солнечной системы. Вблизи Солнца лед испарялся, поэтому внутренние планеты, включая Землю, утратили значительную часть "звездных" изотопов, тогда как внешние планеты сохранили их в большем объеме.

Авторы также ставят под сомнение традиционную теорию формирования Земли через столкновения крупных протопланет. Дефицит Zr-96 лучше согласуется с моделью галечной аккреции, при которой планета формировалась из потоков мелких ледяных частиц. В случае подтверждения этих выводов представления о ранней истории Солнечной системы могут быть существенно пересмотрены.

А ранее ученые нашли скрытый фактор, который ускоряет потерю памяти.

