Выяснились детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Американская актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года, сообщает Zakon.kz.

По данным People, актриса озвучила, что привыкла жить в "бешеном ритме", совмещая множество работы. Джим Кертис помогает ей "сбавить обороты и отдышаться".

"Джим замечательный. Его обожают близкие Дженнифер. С ним легко и спокойно – он излучает уверенность, и Джен это очень нравится", – сообщил инсайдер.

Когда-то актриса лайкала его посты с упражнениями "для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви", а также публикацию, где он призывал "не изолировать себя" от отношений.

Позже их первые свидания прошли у нее в Лос-Анджелесе.

