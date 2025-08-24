#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Выяснились детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом

Отношения, пара, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 07:20 Фото: instagram/jenniferaniston
Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Американская актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года, сообщает Zakon.kz.

По данным People, актриса озвучила, что привыкла жить в "бешеном ритме", совмещая множество работы. Джим Кертис помогает ей "сбавить обороты и отдышаться".

"Джим замечательный. Его обожают близкие Дженнифер. С ним легко и спокойно – он излучает уверенность, и Джен это очень нравится", – сообщил инсайдер.

Когда-то актриса лайкала его посты с упражнениями "для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви", а также публикацию, где он призывал "не изолировать себя" от отношений.

Позже их первые свидания прошли у нее в Лос-Анджелесе.

Ранее Баян Алагузова публично обратилась к своему зятю.

Аксинья Титова
