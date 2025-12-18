#Казахстан в сравнении
Мир

Фермеры в Брюсселе устроили протесты с тракторами

Громкоговоритель в руке человека, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 23:41 Фото: freepik
Несколько часов назад, к началу саммита Евросоюза, фермеры пригнали в центр Брюсселя тысячи тракторов, чтобы устроить протесты против ослабления поддержки европейского аграрного производства и соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка, сообщает Zakon.kz.

Акцию организовали члены Федерации молодых фермеров ЕС и около 40 национальных ассоциаций аграриев. Протестующие обещали собрать к концу дня в столице Бельгии 8 тысяч тракторов и 50 тысяч участников со всего Евросоюза, но стражи порядка помешали, передает агентство ТАСС.

На одном из тракторов фермеры пытались протаранить полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя, но многотонная машина смогла лишь сдвинуть блоки с колючей проволокой. Правоохранители отошли за баррикаду, а в ответ распылили слезоточивый газ и окатили транспортное средство из водомета.

Полиция Брюсселя насчитала порядка пяти тысяч единиц спецтехники. Участники протестов обвинили Еврокомиссию во главе с Урсулой фон дер Ляйен в уничтожении сельского хозяйства Европы. Сотрудники правоохранительных органов применили против митингующих гранаты со слезоточивым газом. Только тогда толпу удалось разогнать.

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не будет подписывать договор о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка, пока окончательно не согласуют гарантии для различных сельскохозяйственных отраслей.

Ранее Zakon.kz писал о том, что Лувр в Париже закрыли на неопределенный срок из-за забастовки работников музея.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
