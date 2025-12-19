#Казахстан в сравнении
Мир

В Индии два друга нашли редкий зеленый бриллиант стоимостью 50 тысяч долларов

Бриллиант, караты, зеленый камень, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 08:55 Фото: freepik
В Индии два друга обнаружили редкий зеленый бриллиант высокой ювелирной категории. По оценкам специалистов, его стоимость превышает 50 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, алмаз нашли 24-летний Сатиш Хатик и 23-летний Саджид Мохаммед. Панна, где живут приятели, известна не только высоким уровнем бедности, но и богатыми залежами алмазов, и именно там молодым людям улыбнулась удача.

Фото: Facebook

Камень передали официальному городскому оценщику, который подтвердил подлинность находки. По словам оценщика Анупама Сингха, вес алмаза составляет 15,34 карата, а его качество позволяет отнести его к числу лучших образцов природных бриллиантов.

Итоговая цена будет зависеть от колебаний курса доллара и ориентиров, указанных в отчете Rapaport – одном из ключевых мировых индексов алмазного рынка.

В соответствии с индийским законодательством все алмазы, найденные на арендованных участках, должны быть переданы государству и реализованы через официальные аукционы. Такие торги проводятся правительством Индии ежеквартально и привлекают покупателей со всей страны и из-за рубежа.

Ранее стало известно, когда в мире закончатся алмазы.

Аксинья Титова
